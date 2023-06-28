Дипломат РФ заявил о возможной отправке солдат ЕС на Украину при провале контрнаступления

Кирилл Логвинов отметил, что в первую очередь Евросоюз надеется ослабить Россию "чужими руками"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Отправка европейских солдат на Украину не исключена в случае, если Киев не оправдает надежд Запада при контрнаступлении, заявил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в опубликованном в среду интервью "Известиям".

"Что касается вопроса о гипотетической отправке вооруженных сил, то для Запада смысл этого кризиса - ослабление России чужими руками. Однако в условиях, когда руководство ЕС вопреки принципам евроинтеграции взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, исключать нельзя ничего", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о вероятности отправки европейских солдат на Украину, если контрнаступление и дальше не будет оправдывать надежды Запада.

Дипломат также указал, что говорить о каком-либо восстановлении отношений России и ЕС не приходится, и отметил, что основное условие для диалога в дальнейшем - это отказ союза и его стран-членов от "объявленной нам тотальной войны в торгово-экономической, внешнеполитической, информационной и других сферах".

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. По словам главы государства, ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин.