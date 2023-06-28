Дипломат РФ: барьер на экспорт нефти из России несет риски для энергобезопасности Европы

Кирилл Логвинов отметил, что ущерб понесут те страны Евросоюза, которые получают выгоду от морских перевозок

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Препятствия, которые организует Европейский союз (ЕС) на пути поставок российской нефти на международный рынок в рамках 11-го пакета санкций, создадут риски для энергетической безопасности европейских стран. Об этом и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

"Дополнительные барьеры на пути российских поставок нефти и нефтепродуктов на международный рынок лишь увеличивают риски для европейской энергобезопасности. <...> Помимо повышения цен на нефтепродукты на рынке Евросоюза, эти запреты могут нанести ущерб еэсовским странам, традиционно получающим выгоду от морских перевозок", - заявил он.

Также Логвинов отметил, что Брюссель подталкивает европейские страны к мерам, которые "идут вразрез с их национальными экономическими интересами", прежде всего из-за сворачивания сотрудничества с Россией, при этом рассчитывая на получение от этих стран ресурсов для поддержки Украины.

Первые 10 пакетов санкций ЕС представляли собой прямые ограничения, которые Евросоюз вводил в отношении двусторонней торговли, транспортных связей, финансовых отношений с Москвой. В 11-м пакете впервые введен принцип экстерриториальности санкций. Брюссель дал себе официальное разрешение вводить ограничения против компаний из третьих стран, которые будут заподозрены в реэкспорте в Россию санкционных европейских товаров или оказании услуг, например, по перевозке нефти без учета так называемого потолка цен, который пытается навязать Группа семи.

Как ранее заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, Брюссель намерен строить отношения со всеми странами мира в зависимости от того, какую они позицию занимают в отношении России и Китая. Он также объявил, что европейские дипломаты будут работать с каждой страной индивидуально, убеждая ее применять санкции против России. По словам Борреля, ЕС намерен использовать включенный в 11-й пакет санкций механизм введения рестрикций против третьих стран как угрозу и средство экономического давления на незападные государства, чтобы сделать свои политические требования более убедительными.