Посольство РФ заявило об одержимости США идеей нанести России стратегическое поражение

В дипмиссии добавили, что для Вашингтона жизни украинцев "ничего не значат"

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Предоставление Украине очередного пакета военной помощи указывает на одержимость США стремлением нанести России стратегическое поражение. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

"Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. Жизни украинцев для американских властей ничего не значат", - подчеркивается в тексте.

Диппредставительство отметило тщетность попыток США "победить Российскую Федерацию на поле боя руками киевских марионеток". Российские военнослужащие изо дня в день доказывают иллюзорность геополитических планов Вашингтона и опровергают мифы о "непревзойденном качестве" американских и натовских вооружений, добавили в посольстве.

Ранее во вторник Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на $500 млн. Он включает, в частности, снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.