28 июня, 04:32
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о снижении активности ВСУ на луганском направлении из-за больших потерь

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также указал на исчерпание наступательного потенциала украинских военных

ЛУГАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие отмечают снижение активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала", - сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие уничтожили колонну с личным составом и техникой ВСУ в районе Кременной в ЛНР, сорвав тем самым ротацию войск противника. 

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