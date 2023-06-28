В ЛНР сообщили о снижении активности ВСУ на луганском направлении из-за больших потерь

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также указал на исчерпание наступательного потенциала украинских военных

ЛУГАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие отмечают снижение активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала", - сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие уничтожили колонну с личным составом и техникой ВСУ в районе Кременной в ЛНР, сорвав тем самым ротацию войск противника.