28 июня, 05:06
Военная операция на Украине

Марочко сообщил о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых на нескольких направлениях

Трудности возникли из-за обильных дождей, размывших грунтовые дороги, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке

ЛУГАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на донецком, краснолиманском и купянском направлениях в зоне проведения СВО, испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых сослуживцев. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"На купянском, краснолиманском и донецком направлениях вооруженные формирования Украины испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко уточнил, что эти проблемы возникли из-за обильных дождей, размывших грунтовые дороги, в результате чего техника ВСУ "начала застревать и грузнуть". 

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