Марочко заявил, что ВСУ несут ощутимые потери при попытках наступления под Артемовском

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, район остается "самым напряженным участком на линии боевого соприкосновения" в зоне ответственности республики

ЛУГАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ежедневно предпринимают попытки наступления в районе города Артемовска (украинское название - Бахмут), но российские военнослужащие успешно их отражают, вследствие чего противник несет ощутимые потери. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Украинские боевики на протяжении последнего времени ежедневно пытаются прорвать наши оборонительные порядки под Артемовском. Военнослужащими ВС РФ в ходе ведения активной обороны на регулярной основе наносятся огневые поражения по наступающим порядкам, из-за чего вооруженные формирования Украины несут потери и теряют потенциал для наступления", - сказал он.

Марочко подчеркнул, что район Артемовска остается "самым напряженным участком на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР".

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что российские войска сорвали попытки украинских штурмовых групп атаковать на лисичанском и соледаро-артемовском направлениях.