Бывший мэр Перми Алексей Демкин стал вице-премьером правительства Прикамья

Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что Демкин будет курировать региональные министерство территориального развития, министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, а также взаимодействовать с депутатами краевого заксобрания

ПЕРМЬ, 28 июня. /ТАСС/. Бывший мэр Перми Алексей Демкин перешел в правительство Пермского края на должность вице-премьера. Он будет курировать региональные министерство территориального развития и министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в среду в ходе заседания правительства региона.

"Два года Алексей Николаевич [Демкин] работал на должности главы Перми, выполнял ряд важных задач, связанных с подготовкой к празднованию юбилея краевой столицы. Я положительно оцениваю работу Алексея Николаевича. Сейчас перед нами стоят не менее ответственные задачи. Те министерства, которые вы будете курировать, направлены на непосредственное взаимодействие с муниципалитетами. Я уверен, что ваш опыт пригодится", - сказал Махонин, добавив, что бывшему мэру Перми предстоит курировать региональные министерство территориального развития и министерство по делам Коми-Пермяцкого округа и взаимодействовать с депутатами краевого заксобрания.

Ранее губернатор Прикамья предложил Алексею Демкину, занимавшему должность главы Перми, перейти работать в краевое правительство. 27 июня Пермская городская дума приняла отставку Демкина. С 28 июня временно исполняющей обязанности главы Перми и администрации города назначена бывший замглавы администрации краевой столицы Ольга Андриянова.