Песков заявил, что государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке

Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, готова ли РФ оказать группе финансовую или иную поддержку на фоне американских санкций

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Работа ЧВК "Вагнер" в Африке - это частный бизнес, российское государство не имело к нему отношения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У компании там был самостоятельный бизнес. И к этому бизнесу государство не имело никакого отношения", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли РФ оказать группе финансовую или иную поддержку на фоне американских санкций.

Ранее Минфин США ввел санкции против гражданина России Андрея Иванова и четырех юридических лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Американские власти объяснили это тем, что ЧВК, по их оценке, "финансирует свои жестокие операции отчасти за счет эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как ЦАР (Центрально-Африканская Республика - прим. ТАСС) и Мали".

Ранее президент РФ Владимир Путин также упоминал о том, что "Вагнер" финансировался государством. "Вчера президент Путин говорил о достаточно значительных денежных суммах, которые выделялись по линии министерства обороны. Он называл эти цифры. Но компания занималась и своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения", - пояснил Песков.