Песков заявил, что Россия продолжит военное сотрудничество с ЦАР

По словам пресс-секретаря главы российского государства, Москва сохранит в стране военных советников

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия продолжит военное сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой (ЦАР), военные советники останутся там в необходимом количестве. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной замене сил ЧВК "Вагнер" в африканской стране на другие военные формирования по инициативе РФ.

"У нас по государственной линии сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", - указал представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов в ЦАР сообщила о том, что в республике не заметили очевидных перемен в обстановке после развернувшихся в России событий с участием ЧВК "Вагнер". При этом советник президента Центрально-Африканской Республики Фидель Гуанджика заявил газете, что власти республики будут готовы сотрудничать с любой организацией, которую направит РФ, если решит отозвать силы "Вагнера".