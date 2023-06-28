28 июня, 10:26,
обновлено 28 июня, 10:40
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Песков назвал спекуляцией утверждения о том, что Суровикин заранее мог знать о мятеже

Пресс-секретарь президента считает это пересудами

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал спекуляцией и пересудами публикации некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы заранее мог знать о предстоящем вооруженном мятеже.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать такие материалы.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСуровикин, Сергей ВладимировичПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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