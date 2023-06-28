28 июня, 10:26,
обновлено 28 июня, 10:38

У Кремля пока нет позиции о законодательном регулировании ЧВК

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что идет обсуждение

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Кремль пока не имеет четкой позиции по вопросу законодательного регулирования создания и деятельности частных военных компаний (ЧВК) в России, соответствующее обсуждение идет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли после мятежа ЧВК "Вагнер" каким-то образом менять законодательство, чтобы разрешить или запретить формирование таких структур в дальнейшем. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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