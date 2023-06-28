28 июня, 10:26,
обновлено 28 июня, 10:50
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Песков: в Кремле "нормально абсолютно" отнеслись к рассказу Лукашенко о событиях 24 июня

При этом представитель Кремля не стал комментировать, давал ли президент РФ Владимир Путин указания "мочить" вагнеровцев, о чем упомянул белорусский лидер

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Кремль "нормально абсолютно" отнесся к откровенному рассказу белорусского лидера Александра Лукашенко о его роли в остановке мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Нормально абсолютно [отнеслись к откровенности Лукашенко, который на пресс-конференции в подробностях рассказал о событиях 24 июня и своей роли в подавлении вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"]", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал комментировать, давал ли президент РФ Владимир Путин указания "мочить" вагнеровцев, о чем упомянул Лукашенко. "Здесь я никак не комментирую. Здесь лучше обращаться именно уже в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями", - добавил Песков. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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