Песков: в Кремле "нормально абсолютно" отнеслись к рассказу Лукашенко о событиях 24 июня

При этом представитель Кремля не стал комментировать, давал ли президент РФ Владимир Путин указания "мочить" вагнеровцев, о чем упомянул белорусский лидер

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Кремль "нормально абсолютно" отнесся к откровенному рассказу белорусского лидера Александра Лукашенко о его роли в остановке мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нормально абсолютно [отнеслись к откровенности Лукашенко, который на пресс-конференции в подробностях рассказал о событиях 24 июня и своей роли в подавлении вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"]", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал комментировать, давал ли президент РФ Владимир Путин указания "мочить" вагнеровцев, о чем упомянул Лукашенко. "Здесь я никак не комментирую. Здесь лучше обращаться именно уже в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями", - добавил Песков.