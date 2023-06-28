Песков заявил, что армия и народ были с Путиным в момент попытки вооруженного мятежа

По словам пресс-секретаря главы государства, служить Отечеству, - "это данность и должность"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Армия и народ сплотились вокруг президента России Владимира Путина в момент попытки вооруженного мятежа, подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Армия, народ - все были рядом с президентом", - сказал представитель Кремля.

Один из журналистов также уточнил у Пескова про состав участников встречи Путина с военнослужащими и силовиками, предотвратившими мятеж. По словам пресс-секретаря, то, что на это мероприятие пригласили людей с боевым опытом и госнаградами, - это "не случайность и не совпадение". Он добавил, что служить Отечеству, - "это данность и должность".

У Пескова также поинтересовались, знает ли президент, что сыновья главы Росгвардии Виктора Золотова также являются сотрудниками ведомства. Ранее Золотов рассказал журналистам, что во время событий минувших выходных рядом с ним были два сына, а также 23-летний внук. "Конечно, [Путин] знает", - ответил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретаря попросили прокомментировать выбор места для встречи главы государства с военнослужащими - она состоялась во вторник на Соборной площади Кремля, где в том числе проходит часть торжественных мероприятий по случаю инаугурации президента. "Инаугурация - это отдельное мероприятие, а обращение к личному составу подразделений Минобороны, ФСО, ФСБ, МВД и Росгвардии - это другое мероприятие. Соборная площадь - известное, одно из самых исторических мест в нашей стране, и оно находится в Кремле, поэтому они все собрались там. Разумеется, для таких важных мероприятий глава государства принял решение использовать именно Красное крыльцо (Грановитой палаты, выходящее на Соборную площадь, оттуда Путин выступил с речью перед участниками встречи - прим. ТАСС)", - заключил Песков.