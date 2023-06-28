Ушаков проведет переговоры с посланником Папы Римского

Встреча состоится 28 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков проведет в среду переговоры с посланником Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В Москве находится спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи. По поручению [президента РФ] Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия высоко ценит "усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствует стремление Папы [Римского Франциска] внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине".

Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он начинает второй этап своей миссии. Как сообщали в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира".

Ранее кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями.