Пескову неизвестно о планах наградить Лукашенко за помощь в остановке мятежа

Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не слышал о том, чтобы вклад лидера Белоруссии Александра Лукашенко в остановку вооруженного мятежа в России планировалось бы отметить госнаградой.

"Мне неизвестно о таких планах", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ.