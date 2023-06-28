28 июня, 10:29
Военная операция на Украине

Песков: Россия ценит усилия Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса

Москва приветствует стремление Папы Римского Франциска внести вклад в прекращение конфликта, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия высоко ценит инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствует стремление Папы Римского Франциска внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствует стремление Папы [Римского Франциска] внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ВатиканРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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