28 июня, 10:36

Песков: обмен визитами между Путиным и Токаевым будет конкретизирован по дипканалам

Президент Казахстана ранее сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с российским коллегой обсудил его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. График обмена визитами между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым будет согласован по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Контакты продолжаются, в том числе и на высшем уровне, они будут продолжены", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли осенью визит Путина в Казахстан. Песков уточнил, что "по дипломатическим каналам будет конкретизирован график обмена визитами между президентами".

27 июня Токаев сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с российским коллегой обсудил его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация