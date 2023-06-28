Песков: обмен визитами между Путиным и Токаевым будет конкретизирован по дипканалам

Президент Казахстана ранее сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с российским коллегой обсудил его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. График обмена визитами между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым будет согласован по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Контакты продолжаются, в том числе и на высшем уровне, они будут продолжены", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли осенью визит Путина в Казахстан. Песков уточнил, что "по дипломатическим каналам будет конкретизирован график обмена визитами между президентами".

27 июня Токаев сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с российским коллегой обсудил его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года.