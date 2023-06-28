28 июня, 10:58
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Посланник Папы Римского, статус ЧВК и налог на сверхприбыль. Темы брифинга Пескова

AP Photo/ Gregorio Borgia
Кардинал Маттео Дзуппи
© AP Photo/ Gregorio Borgia

Участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации 24 июня, прибытие посланника Папы Римского, налог на сверхприбыль и сотрудничество с Африкой стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Президент РФ Владимир Путин утром работал в Кремле, провел несколько закрытых встреч, поговорил по телефону с королем Бахрейна.
  • Далее глава государства будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе на Северном Кавказе. Будут транслироваться вступительное слово президента, доклад министра экономики Максима Решетникова, главы Минтранса Виталия Савельева, главы Дагестана Сергея Меликова.
  • Совещание будет проводиться на территории Дагестана, куда Путин прибудет во второй половине дня. Там же президент лично встретится с главой региона.
  • По дипломатическим каналам будет конкретизирован график обмена визитами между президентами России и Казахстана.

Об участии Лукашенко в успокоении мятежа

  • В Кремле "абсолютно нормально" отнеслись к открытому и подробному рассказу президента Белоруссии Александра Лукашенко о его вкладе в деэскалации ситуации 24 июня.
  • Заявление Лукашенко о якобы намерении Путина "мочить" зачинщиков мятежа Кремль не комментирует. "Здесь лучше обращаться в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями".
  • О планах наградить Лукашенко российскими наградами за вклад в урегулирование Пескову не известно.

Об утверждениях, будто генерал Суровикин знал о мятеже

  • "Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов".
  • Утверждение газеты The New York Times, будто главком ВКС России Сергей Суровикин знал о подготовке мятежа, - "один из таких примеров".

О спецпосланнике Папы Римского

  • В Москве уже находится спецпосланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи. С ним проведет переговоры помощник президента РФ Юрий Ушаков.
  • "Мы уже заявляли неоднократно, что мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана". "Приветствует стремление Папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине".

О налоге на сверхприбыль

  • По вопросу повторного сбора налога на сверхприбыль "никаких решений <...> не принималось". "Никакого обсуждения на этот счет не ведется".
  • "Я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам".

О военном сотрудничестве с Африкой

  • "У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать". "Наши военные советники продолжат свою деятельность".
  • "У компаний [связанных с ЧВК "Вагнер", против которых введены санкции США] там (в Африке - прим. ТАСС) был самостоятельный бизнес, и государство к этому бизнесу не имело никакого отношения".

О юридическом статусе ЧВК

Об ударе по Краматорску

  • "Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой".

О обвинениях в похищении детей с Украины

  • "Решительно отвергаем такие формулировки".
  • Военные РФ, в том числе рискуя жизнью, занимались спасением детей - и под обстрелами ВС Украины.

Об обращении к силовикам, остановившим мятеж

  • Многие военнослужащие на Соборной площади принимали участие в спецоперации - "это данность и должность: армия, народ, все были рядом с президентом".
  • Выбор Красного крыльца Грановитой палаты не призван напомнить об инаугурации президента. "Инаугурация - это отдельное мероприятие, а обращение к личному составу подразделений <...> - это другое мероприятие". Соборная площадь - одно из исторических мест. "Для таких важных мероприятий глава государства принял решение использовать именно Красное крыльцо".
 
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