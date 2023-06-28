Посланник Папы Римского, статус ЧВК и налог на сверхприбыль. Темы брифинга Пескова

Участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации 24 июня, прибытие посланника Папы Римского, налог на сверхприбыль и сотрудничество с Африкой стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин утром работал в Кремле, провел несколько закрытых встреч, поговорил по телефону с королем Бахрейна.
- Далее глава государства будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе на Северном Кавказе. Будут транслироваться вступительное слово президента, доклад министра экономики Максима Решетникова, главы Минтранса Виталия Савельева, главы Дагестана Сергея Меликова.
- Совещание будет проводиться на территории Дагестана, куда Путин прибудет во второй половине дня. Там же президент лично встретится с главой региона.
- По дипломатическим каналам будет конкретизирован график обмена визитами между президентами России и Казахстана.
Об участии Лукашенко в успокоении мятежа
- В Кремле "абсолютно нормально" отнеслись к открытому и подробному рассказу президента Белоруссии Александра Лукашенко о его вкладе в деэскалации ситуации 24 июня.
- Заявление Лукашенко о якобы намерении Путина "мочить" зачинщиков мятежа Кремль не комментирует. "Здесь лучше обращаться в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями".
- О планах наградить Лукашенко российскими наградами за вклад в урегулирование Пескову не известно.
Об утверждениях, будто генерал Суровикин знал о мятеже
- "Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов".
- Утверждение газеты The New York Times, будто главком ВКС России Сергей Суровикин знал о подготовке мятежа, - "один из таких примеров".
О спецпосланнике Папы Римского
- В Москве уже находится спецпосланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи. С ним проведет переговоры помощник президента РФ Юрий Ушаков.
- "Мы уже заявляли неоднократно, что мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана". "Приветствует стремление Папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине".
О налоге на сверхприбыль
- По вопросу повторного сбора налога на сверхприбыль "никаких решений <...> не принималось". "Никакого обсуждения на этот счет не ведется".
- "Я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам".
О военном сотрудничестве с Африкой
- "У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать". "Наши военные советники продолжат свою деятельность".
- "У компаний [связанных с ЧВК "Вагнер", против которых введены санкции США] там (в Африке - прим. ТАСС) был самостоятельный бизнес, и государство к этому бизнесу не имело никакого отношения".
О юридическом статусе ЧВК
- "Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться".
Об ударе по Краматорску
- "Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой".
О обвинениях в похищении детей с Украины
- "Решительно отвергаем такие формулировки".
- Военные РФ, в том числе рискуя жизнью, занимались спасением детей - и под обстрелами ВС Украины.
Об обращении к силовикам, остановившим мятеж
- Многие военнослужащие на Соборной площади принимали участие в спецоперации - "это данность и должность: армия, народ, все были рядом с президентом".
- Выбор Красного крыльца Грановитой палаты не призван напомнить об инаугурации президента. "Инаугурация - это отдельное мероприятие, а обращение к личному составу подразделений <...> - это другое мероприятие". Соборная площадь - одно из исторических мест. "Для таких важных мероприятий глава государства принял решение использовать именно Красное крыльцо".