Посланник Папы Римского, статус ЧВК и налог на сверхприбыль. Темы брифинга Пескова

Участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации 24 июня, прибытие посланника Папы Римского, налог на сверхприбыль и сотрудничество с Африкой стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин утром работал в Кремле, провел несколько закрытых встреч, поговорил по телефону с королем Бахрейна.

Далее глава государства будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе на Северном Кавказе. Будут транслироваться вступительное слово президента, доклад министра экономики Максима Решетникова, главы Минтранса Виталия Савельева, главы Дагестана Сергея Меликова.

Совещание будет проводиться на территории Дагестана, куда Путин прибудет во второй половине дня. Там же президент лично встретится с главой региона.

По дипломатическим каналам будет конкретизирован график обмена визитами между президентами России и Казахстана.

Об участии Лукашенко в успокоении мятежа

В Кремле "абсолютно нормально" отнеслись к открытому и подробному рассказу президента Белоруссии Александра Лукашенко о его вкладе в деэскалации ситуации 24 июня.

Заявление Лукашенко о якобы намерении Путина "мочить" зачинщиков мятежа Кремль не комментирует. "Здесь лучше обращаться в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями".

О планах наградить Лукашенко российскими наградами за вклад в урегулирование Пескову не известно.

Об утверждениях, будто генерал Суровикин знал о мятеже

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов".

Утверждение газеты The New York Times, будто главком ВКС России Сергей Суровикин знал о подготовке мятежа, - "один из таких примеров".

О спецпосланнике Папы Римского

В Москве уже находится спецпосланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи. С ним проведет переговоры помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы уже заявляли неоднократно, что мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана". "Приветствует стремление Папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине".

О налоге на сверхприбыль

По вопросу повторного сбора налога на сверхприбыль "никаких решений <...> не принималось". "Никакого обсуждения на этот счет не ведется".

"Я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам".

О военном сотрудничестве с Африкой

"У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать". "Наши военные советники продолжат свою деятельность".

"У компаний [связанных с ЧВК "Вагнер", против которых введены санкции США] там (в Африке - прим. ТАСС) был самостоятельный бизнес, и государство к этому бизнесу не имело никакого отношения".

О юридическом статусе ЧВК

"Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться".

Об ударе по Краматорску

"Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой".

О обвинениях в похищении детей с Украины

"Решительно отвергаем такие формулировки".

Военные РФ, в том числе рискуя жизнью, занимались спасением детей - и под обстрелами ВС Украины.

Об обращении к силовикам, остановившим мятеж