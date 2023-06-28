Находящиеся в СИЗО смогут уже на выборах в сентябре голосовать вне зависимости от региона

Единый день голосования пройдет 10 сентября

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лица, находящиеся под следствием, смогут проголосовать на региональных выборах в сентябре, даже если содержатся в СИЗО в другом регионе. Об этом в среду на заседании Центризбиркома РФ сообщил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

"В этом году мы проведем эксперимент, согласно которому, люди, находящиеся в СИЗО, смогут реализовать свое избирательное право на выборах в органы государственной власти независимо от того, в каком субъекте СИЗО находится", - заявил Булаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает возможность формирования экстерриториальных участковых комиссий в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Согласно тексту, до 1 января 2024 года решением ЦИК должно быть определено, в каких регионах и на каких выборах будет организовано голосование избирателей или участников референдума, которые находятся в местах содержания под стражей за пределами соответствующего избирательного округа или округа референдума.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.