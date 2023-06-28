"Новые люди" не будут выдвигать кандидата на выборы губернатора Приамурья

В пресс-службе регионального отделения партии сообщили, что у них нет достойного кандидата

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Партия "Новые люди" отказались от выдвижения кандидата на выборы губернатора Амурской области из-за отсутствия достойного претендента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"К сожалению, на данный момент у нас нет кандидата, который бы обладал достаточными навыками, чтобы изменить Амурскую область в лучшую сторону, а выставлять технического кандидата ради пиара или галочки мы не хотим", - сообщили в пресс-службе.

Ранее процедуру выдвижения прошли действующий губернатор Приамурья Василий Орлов от партии "Единая Россия", председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Сергей Рафальский, представитель КПРФ Борис Белобородов и представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", врач-уролог Амурской областной клинической больницы Евгений Завгородний. У всех кандидатов документы представлены в полном объеме. Они могут приступать к сбору подписей и проводить встречи с избирателями.

Кандидат от ЛДПР пока не выдвигался. По информации пресс-службы партии, вопрос находится на рассмотрении высшего совета ЛДПР.

Агитация в СМИ будет разрешена с 12 августа. Период выдвижения будет длиться до 14 июля. Документы на регистрацию предоставляются до 24 июля. Выборы главы региона продлятся три дня - с 8 по 10 сентября.