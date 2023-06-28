Володин предложил Думе осудить действия допустивших сожжение Корана властей Швеции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам к завтрашнему дню подготовить проект постановления палаты об осуждении действий властей Швеции, которые допустили сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам.

"Есть предложение, чтобы наш комитет профильный подготовил к завтрашнему дню постановление, в котором мы должны осудить действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в этот священный день для всех мусульман", - отметил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.