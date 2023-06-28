Официальный представитель МИД РФ при этом отметила, что они "гадостей делали много"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее не пытались вербовать американские спецслужбы, но "гадостей делали много".

"Меня не пытались [вербовать]. Гадостей делали много - санкции, но и всякое другое, и информационные материалы, ну и поддержка собственно говоря тех, кто угрожал, я имею в виду и киевский режим, и сайт миротворец, и так далее. Но без того, о чем вы говорите, обошлось", - сказала она, отвечая на вопрос о попытках вербовки.

Дипломат отметила, что за последние полтора года вербовка усилилась. "Это так называемые подходы к российским дипломатам, которые осуществляются американскими спецслужбами, причем все это носит антигуманный характер, потому что используются персональные данные, используются темы семьи, детей, состояния здоровья, - подчеркнула она. - Огромное количество в этом смысле методик ими уже применялось, которые находятся за рамками всего того, что называлось традиционными способами подходов. За последнее время ими освоены и другие способы".

По ее словам, для вербовки "используют еще более нетривиальные вещи". "Используют компьютерные возможности, интернет для того, чтобы отправлять на почту сотрудников соответствующие вербовочные предложения, - обратила внимание Захарова. - Используются еще более противозаконные действия, [такие], как хакерские атаки на сайты наших загранучреждений".

"Конечно, все это идет в купе с запугиванием, психологическим давлением. <...> Это все идет в комплексе, чтобы создать такую дестабилизирующую обстановку, в ходе которой осуществить вербовочный подход", - заключила Захарова.