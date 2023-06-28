В Думу внесли проект заявления палаты с осуждением оскорбления чувств мусульман в Швеции

Как отмечено в тексте, подобные действия "создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Проект заявления Госдумы, в котором осуждаются действия властей Швеции, допустивших сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам, внесен в палату парламента. Документ размещен в среду в думской базе данных.

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман", - указано в проекте.

Как отмечено в тексте, подобные действия "создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций".

Ранее с предложением подготовить такой документ выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Перед сожжением он положил на экземпляр книги свиной бекон, что является особенно оскорбительным жестом для верующих.