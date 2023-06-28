28 июня, 18:48,
обновлено 28 июня, 20:34
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Путин заявил, что был уверен в поддержке россиянами действий властей 24 июня

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент России Владимир Путин
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил, что в республике нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации"

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что был уверен в поддержке жителями Дагестана и всей страны действий властей РФ во время мятежа 24 июня.

Читайте также
Трансляция
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что "в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года". "Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране", - ответил Путин.

"В Дагестане нет ни одного человека, который бы не выразил поддержку после вашего обращения к народу <...> и впредь мы будем поддерживать решения верховного главнокомандующего, президента РФ и руководства страны", - добавил Меликов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДагестанПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация