Путин заявил, что был уверен в поддержке россиянами действий властей 24 июня

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил, что в республике нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации"

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что был уверен в поддержке жителями Дагестана и всей страны действий властей РФ во время мятежа 24 июня.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что "в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года". "Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране", - ответил Путин.

"В Дагестане нет ни одного человека, который бы не выразил поддержку после вашего обращения к народу <...> и впредь мы будем поддерживать решения верховного главнокомандующего, президента РФ и руководства страны", - добавил Меликов.