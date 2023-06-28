Делегация РФ в СПЧ указала на заранее подготовленную пропаганду Запада о разрушении ГЭС

Об этом свидетельствуют скоропалительные обвинения со стороны западных стран в адрес Москвы, отметили российские представители

ЖЕНЕВА, 28 июня. /ТАСС/. Пропагандистское сопровождение разрушения украинскими силами Каховской ГЭС готовилось заранее, о чем свидетельствуют, в частности, скоропалительные обвинения со стороны представителей коллективного Запада в адрес Москвы. Об этом заявила в среду российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Та поспешность, с которой киевские власти обвинили Россию в причастности к этому террористическому акту, а также последовавшие скоропалительные заявления представителей коллективного Запада о "руке Москвы" наводят на мысль, что пропагандистское сопровождение диверсии готовилось заранее, а сам теракт был совершен при молчаливом согласии западных кураторов Киева", - отметил в выступлении на сессии представитель делегации РФ Игорь Сергеев.

Он напомнил, что руководство ВСУ еще в прошлом году открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества. "Россия предупреждала об этой угрозе международное сообщество и руководство ООН. Сожалеем, что наши призывы сделать все для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание", - подчеркнул дипломат. Сергеев напомнил, что украинские националистические формирования с июля 2022 года не раз наносили по Каховской ГЭС и прилегающей к ней территории массированные ракетно-артиллерийские удары.

"Мы решительно осуждаем разрушение украинскими вооруженными силами Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", - продолжил представитель российской делегации. В РФ расценивают произошедшее как террористический акт, направленный против инфраструктуры сугубо гражданского назначения, который был заранее спланирован киевскими властями в военных целях в рамках так называемого контрнаступления ВСУ, резюмировал Сергеев.