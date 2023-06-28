Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что обстановка в районе Авдеевки внушает оптимизм

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил позиции 114-й бригады на авдеевском направлении, сообщил в среду в Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"На авдеевском направлении, как всегда, горячо. Подробности с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко узнали, посетив 114-ю бригаду", - написал Пушилин.

Врио главы региона отметил, что, по словам командира Ильи Малого, обстановка в районе Авдеевки внушает оптимизм. "Посмотрели технические разработки подразделения - есть интересные решения, все идет в дело, помогает бить противника", - добавил Пушилин.