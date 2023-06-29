Путин выступит на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени"

Президенту России должны представить идеи, которые получили высокую оценку экспертов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в третьем ежегодном форуме "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Цель мероприятия - найти и поддержать проекты, которые помогут укрепить суверенитет страны, добиться ее всестороннего развития.

Как ожидается, глава государства выступит на пленарном заседании форума. Также ему будут презентованы идеи, которые получили самую высокую оценку экспертов. Предложения разделены на три блока: это цифровое и технологическое развитие, социальная сфера, экономика и предпринимательство. Путину о них расскажут генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В этом году было предложено рекордное число инициатив - почти 24 тыс. Как поясняла Чупшева, большинство из них - "проработанные, грамотные, иногда неожиданные для экспертов решения, влияющие на повышение качества жизни людей в самых разных сферах". Поэтому было принято решение увеличить число финалистов с 100 до 250.

Еще одно нововведение этого года - конкурс российских брендов, который проводится по поручению президента России. Его задача - показать разнообразие отечественных продуктов и услуг, настроить системный механизм их поддержки на уровне правительства России, регионов и институтов развития. Перед началом сессии Путин осмотрит выставку брендов, которые заняли призовые места в конкурсе.

Четверг станет уже вторым днем форума. Накануне участники провели питчинг (презентацию) своих идей перед инвесторами. Кроме того, состоялось несколько сессий, где обсуждали улучшение кадровой сферы, развитие беспилотных летательных систем и их применение в сельском хозяйстве, мониторинге и логистике, а также объединение усилий бизнеса и государства для решения социальных и других задач.

О форуме

Путин возглавляет наблюдательный совет АСИ и традиционно участвует в мероприятиях агентства. Выступая на прошлом форуме "Сильные идеи для нового времени", президент отметил, что созданный АСИ "механизм поиска, отбора и поддержки гражданских проектов и инициатив является все более востребованным, актуальным". Он заверил, что государство будет расширять эту практику.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года, второй - в июле 2022 года. За три года на крауд-платформе зарегистрировались более 300 тыс. человек из 85 регионов, опубликовано свыше 57 тыс. идей. Авторы топ-идей получили приглашения на очную часть форумов 2020 и 2022 годов. 20 идей с максимальным потенциалом для общества и экономики были представлены авторами лично президенту РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.