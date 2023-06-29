Госдума рассмотрит заявление в связи с сожжением Корана

Кроме того, депутаты обсудят соглашение о гражданстве с Абхазией

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг планируют рассмотреть проект заявления в связи с сожжением Корана в Швеции, законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, а также проект постановления по обеспечению средствами реабилитации инвалидов.

Планируется, что заседание начнется с рассмотрения заявления "Об оскорблении чувств мусульман в Швеции", осуждающего действия властей королевства, которые допустили сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам. Документ поручил подготовить в среду на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты не должны оставаться в стороне от этой темы, поскольку европейские страны "посягают на основополагающие права граждан".

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, которое было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. В соответствии с соглашением россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ - и наоборот. При этом лица, обладавшие гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившие его до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Те, кто состоит в гражданстве обеих стран, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают. По такому же принципу действует призыв на военную службу. При этом граждане, уже отслужившие в одной стране, освобождаются от призыва во второй.

Соглашение действует пять лет и автоматически продлевается, если ни одна сторона не выразит заранее в письменной форме намерение прекратить его. Выход одной стороны из соглашения не повлечет автоматического прекращения гражданства у граждан обоих государств.

Также депутаты рассмотрят проект постановления по вопросу обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) инвалидов. В частности, Госдума может рекомендовать правительству РФ разработать единый федеральный реестр организаций, которые проводят реабилитационные мероприятия и предоставляют ТСР инвалидам. Также правительству будет предложено проработать вопрос о создании на базе одного из ведущих университетов специальной площадки для внедрения TCP с правом выдачи рекомендаций или заключений о соответствии потребностям инвалидов, оценку эффективности и достаточности функционала TCP, обучение использованию TCP.