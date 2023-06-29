29 июня, 02:12
Военная операция на Украине

Посольство России назвало безрассудной поездку раненных в Краматорске колумбийцев

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В дипмиссии рекомендовали гражданам республики "воздержаться от посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий"

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июня. /ТАСС/. Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех колумбийцев в Краматорск Донецкой Народной Республики, где они пострадали в результате ракетного удара.

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"Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter. Посольство РФ рекомендовало гражданам Колумбии "воздержаться от посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий".

Президент республики Густаво Петро 28 июня распорядился выразить протест России в связи с ранением трех своих соотечественников в Краматорске. По данным интернет-портала Infobae, бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в ДНР после участия в книжной ярмарке в Киеве. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских лиц в Краматорске после ракетного удара российских сил заявлял, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. 

Теги:
УкраинаКолумбияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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