Посол РФ в Аргентине заявил, что мировое сообщество должно помешать атакам ВСУ на ЗАЭС

Дмитрий Феоктистов отметил, что после разрушений конструкций Каховской ГЭС Украина и западные страны, поддерживающие ее, обвинили Россию в диверсии

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество должно выступить против продолжающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ключевые объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на Запорожскую АЭС, и предотвратить катастрофы, подобные произошедшей на Каховской ГЭС, заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Призываем мировое сообщество решительно осудить преступные деяния украинских властей, представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Потворствование им до добра не доведет. Главное - не допустить развития аналогичного сценария в отношении Запорожской АЭС, которую украинцы продолжают регулярно обстреливать", - написал он в статье, которая была опубликована в среду интернет-порталом Noticias Urbanas.

Посол отметил, что после разрушений конструкций Каховской ГЭС Украина и поддерживающие ее западные страны сразу же обвинили Россию в диверсии, однако в качестве доказательств они привели только "данные сомнительного происхождения". "После того как антироссийские пропагандисты были неоднократно уличены во лжи о подрыве "Северных потоков", атаках России на Крымский мост, Запорожскую АЭС и московский Кремль, поверить в подобные обвинения могут только записные русофобы", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что после разрушения станции Россия предприняла все возможное для эвакуации жителей. "Действовать приходилось в условиях постоянных провокаций со стороны киевского режима, не позволявших в полной мере обеспечить безопасность местных жителей и представителей международных гуманитарных миссий. В этой связи жалобы на Россию со стороны Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Всемирной организации по миграции о якобы создании препятствий для доступа в пострадавшие регионы Херсонской области стоило бы адресовать украинской стороне", - заявил Феоктистов.