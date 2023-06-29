Российские военные опровергли слухи о высадке ВСУ на левом берегу Днепра под Алёшками

По словам начальника штаба полка с позывным Белый, украинские военные небольшими силами укрылись от огня российской артиллерии в дачных домиках в нескольких километрах от Алёшек и оказались отрезаны от снабжения с правого берега

АЛЁШКИ /Херсонская область/, 29 июня. /ТАСС/. Российские военные на острове под Антоновским мостом опровергли слухи о проникновении противника на левый берег Днепра. Небольшими силами украинские военные укрылись от огня российской артиллерии в дачных домиках в нескольких километрах от Алёшек и оказались отрезаны от снабжения с правого берега, продвинуться вперед шансов они не имеют, рассказал журналистам начальник штаба полка с позывным Белый.

Украинские СМИ ранее сообщили о высадке ВСУ на левобережье Херсонской области. Утверждалось, что закреплялись украинские группы при помощи трех танков, однако подтвердить их наличие эти издания не смогли. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник назвал вбросами эти сообщения и пояснил, что небольшие группы украинских войск с 24 июня совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под Антоновским мостом.

"На нашем берегу их не было и нет. За остров мы сейчас немножко боремся. Мы свою задачу выполним в ближайшее время и их уже скоро тут не будет. Я так думаю, что это больше политический момент, чтобы показать свое присутствие на данном направлении. Чтобы мы не смогли воспользоваться своими резервами и сковать нас на данном направлении", - сказал Белый.

По словам начальника штаба, ранее после затопления этих территорий в результате повреждения Каховской ГЭС российские передовые отряды и наблюдательные посты убрали с острова, на котором стоит Антоновский мост. "Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под [Антоновский] мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты. Противник там появился, есть в небольших количествах. Мы наносим по нему огневое поражение, проводятся разведывательно-поисковые действия, планомерное систематическое уничтожение", - рассказал он.

Фейк о танках

Он назвал действия украинских военных "самоубийственными". "Технику они не смогут переправить, "насытить" свои подразделения всем необходимым тоже будет очень сложно, потому что наше систематическое огневое воздействие их очень сильно выбивает. Они действительно несут большие потери, и это просто самоубийство", - пояснил Белый.

Также российские военные огнем пресекают попытки ВСУ организовать снабжение укрывшихся на острове под Антоновским мостом. "Чисто теоретически я не знаю, как они могли бы перебросить технику, так как русло в том месте, где расположен Антоновский мост, очень широкое. Естественно, наши просматривают его коптерами и всевозможной техникой. Чтобы перебросить технику, надо выставить понтонный мост. Наши это сразу пресекут, потому что работает артиллерия. Это невозможно никак. Техники там 100% никакой не было, переброса никакого не было и там ее нет", - рассказал сапер с позывным Рязань-1, который три дня находился под Антоновским мостом, участвовал в боестолкновениях и прокладывал пути в минных заграждениях для российских сил.

Сапер отметил, что в составе укрывшихся под мостом в основном наемники. "Я думаю, что они несут большие потери, чем мы. Потому что очень хорошо работает артиллерия наша. Шансов у них нет и не будет. Киевским властям оружие кто-то поставляет, но оружием тоже не все можно решить. Для этого нужны люди, а людей у них осталось мало. Их отправляют, как в мясорубку, как пушечное мясо. Отправляют, чтобы их просто перебили здесь", - добавил Рязань-1.