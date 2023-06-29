Два кандидата от ЛДПР и СРЗП подали документы на выборы губернатора Чукотки

Для прохождения процедуры регистрации кандидаты должны собрать 28 подписей депутатов

ТАСС, 29 июня. Два кандидата от партий ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) подали документы в избирательную комиссию Чукотского автономного округа (ЧАО), сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

"Сегодня в избирком подали документы два кандидата на выборы. Ими стали координатор Чукотского регионального отделения ЛДПР, депутат Думы ЧАО Юлия Бутакова и представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", директор чукотского отделения "Почта России" Александр Семериков", - сообщили в избиркоме. Для прохождения процедуры регистрации кандидаты должны собрать 28 подписей депутатов.

19 июня первым кандидатом, подавшим документы в избирком, стал врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов. Кандидаты других партий пока о выдвижении не сообщали. Последний день подачи документов - 30 июня, а официальная регистрация кандидатов состоится 26 июля.

Выборы губернатора Чукотки пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Голосование будет проходить на всей территории региона, правом голоса обладают свыше 32 тыс. избирателей.