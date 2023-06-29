Марочко заявил о гибели четверых украинских диверсантов из-за подрыва на их же минах в ЛНР

Подполковник Народной милиции республики в отставке отметил, что 12 бойцов ДРГ противника пытались проникнуть на позиции российских военнослужащих в районе села Стельмаховки

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Четверо бойцов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) подорвались на минном поле в ЛНР, ранее установленном инженерными подразделениями Вооруженных сил Украины.

Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, 12 бойцов ДРГ противника попытались проникнуть на позиции российских военнослужащих в районе села Стельмаховки в ЛНР. "По пути следования ДРГ вышла на участок местности, на котором сутки ранее работало украинское инженерное подразделение и производило минирование местности. В результате несогласованности действий диверсанты подорвались на собственных минах и, понеся потери в количестве четырех военнослужащих, отступили, эвакуировав раненых", - сказал он.