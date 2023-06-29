Посольство РФ в Казахстане принимает меры для защиты прав сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

Астана своевременно сообщила о задержании россиянина, отметили в дипмиссии

АСТАНА, 29 июня. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане и генконсульство в Алма-Ате принимают необходимые меры для защиты законных прав задержанного в Казахстане по запросу США руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Казахстане в ответ на официальный запрос ТАСС.

"Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан было своевременно проинформировано казахстанской стороной о задержании в Алматы гражданина Российской Федерации Н. Кислицина. Посольство и генеральное консульство России в г. Алматы принимают все необходимые меры для защиты законных прав россиянина", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России будут добиваться выдачи задержанного в Казахстане по запросу США Кислицина. Он объявлен в России в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Тверской суд Москвы санкционировал в среду заочный арест Кислицина на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ.

Генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров 28 июня сообщил ТАСС, что генконсульство направило ноту в МИД Казахстана с просьбой воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в США.

Компания Group-IB, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности, после ребрендинга в апреле стала называться F.A.C.C.T.