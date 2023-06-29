29 июня, 06:12
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о новой атаке ВСУ в районе Работино в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что украинские силы "пытаются продвигаться вперед любой ценой", несмотря на потери

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят очередную атаку на ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Сегодня поутру на ореховском направлении Запорожского фронта нацисты пошли в новое наступление в районе населенного пункта Работино. Активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по нашим позициям в формате "карусели", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, ВСУ "пытаются продвигаться вперед любой ценой", несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил РФ позиции. "Русские воины держат активную оборону. Помимо артиллерии работают минометы, и идет стрелковый бой высокой интенсивности. Само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии", - указал он.

Как заявляли в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. По словам главы государства, ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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