Захарова: РФ не позволит Германии вымарать историческое значение музея "Берлин-Карлсхорст"

По словам официального представителя МИД РФ, "германские правительственные кураторы музея в угоду политической конъюнктуре пытаются выхолостить его изначальное предназначение"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти ФРГ в духе культуры забвения причин и итогов Второй мировой войны пытаются вымарать изначальное предназначение российско-германского музея "Берлин-Карлсхорст". РФ не позволит этому случиться. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Так она прокомментировала публикацию в немецком издании Süddeutsche Zeitung, где утверждалось об излишней ориентации на Россию исторической экспозиции и о недопустимости сохранения прежней структуры музея с учетом ситуации на Украине.

"Нынешние германские правительственные кураторы музея в угоду политической конъюнктуре пытаются выхолостить его изначальное предназначение, следуя культивируемой в современной ФРГ культуре забвения причин и итогов Второй мировой войны, переписывания истории нацистского периода, отрицания решающей роли Красной армии в освобождении мира от коричневой чумы. Инициаторы этой затеи могут быть уверены - российская сторона не позволит забыть о войне на уничтожение, которую вела нацистская Германия против Советского Союза, и то, чем это закончилось для Третьего рейха", - отметила дипломат.

Она обратила внимание, что свой нынешний статус музей обрел в 1995 году в соответствии с российско-германским межправительственным соглашением 1994 года, в котором в том числе закрепляется "обязанность обеспечить представленность российской стороны в его руководящих органах". "В состав попечительского совета учреждения вошли представители министерств, ведомств, музеев России и Германии, позже - от белорусского и украинского музеев Великой Отечественной войны. Большинство экспонатов, включая военную технику, предоставлены в пользование Центральным музеем вооруженных сил в Москве", - пояснила Захарова.

О музее

Музей "Берлин-Карлсхорст" - первый и единственный в своем роде в ФРГ, чья экспозиция посвящена Второй мировой войне. Кроме него в Германии нет специализированных музеев о войне, подобных тем, что действуют в России или, например, в Норвегии, Нидерландах. В историческом здании музея в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. С июня 1945 года по октябрь 1949 года там находилась резиденция Главнокомандующего советской военной администрации в Германии, затем, до 1954 года, - советской Контрольной Комиссии. Позднее там размещалась советская военная комендатура. А с ноября 1967 года по май 1994 года в здании работал "Музей безоговорочной капитуляции фашистской Германии в войне 1941-1945 годов".

После достижения в 1990 году договоренности о выводе советских войск возникла необходимость решить будущее этого исторического здания, и германо-российская экспертная комиссия, впервые собравшаяся в апреле 1991 года, разработала планы создания совместного музея. 10 мая 1994 года правительствами ФРГ и РФ, Сенатом Берлина, а также немецкими и российскими музеями было основано совместное общество "Музей Берлин-Карлсхорст", который открылся 10 мая 1995 года - к 50-летию окончания войны в Европе.