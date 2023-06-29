Российские дипломаты в Джидде не пострадали при стрельбе у диппредставительства США

Меры безопасности у генконсульства РФ усилены, отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Меры безопасности у генконсульства РФ в Джидде (Саудовская Аравия) усилены после перестрелки у диппредставительства США в среду, российские дипломаты не пострадали в этом инциденте.

"Сотрудники генерального консульства в порядке, все живы-здоровы. Никак эта ситуация на нас не сказалась, - сообщили ТАСС в четверг в российском генконсульстве в Джидде. - В плане безопасности мы приняли это к сведению. Все дежурные, которые ведут наблюдение за периметром, проинструктированы на предмет того, чтобы быть более бдительными и обращать внимание на всякие подозрительные моменты. Местная сторона отреагировала, и пока мы видим, что усилены меры безопасности".

Собеседник агентства отметил, что генконсульство сейчас охраняют две патрульные полицейские машины помимо стационарного поста вооруженной охраны. "На данный момент мы исходим из того, что это достаточные меры безопасности", - заключил он.

Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что в среду в 18:45 (совпадает с мск) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силы безопасности решили действовать в соответствии с ситуацией и ликвидировать его. В ходе перестрелки он был убит. В результате нападения погиб один из охранников дипломатического представительства родом из Непала.

Нападение на консульство США в Джидде произошло в последний день хаджа - паломничества к святым местам ислама в Мекке, которое должен совершить каждый мусульманин. В этот день мусульмане также отмечают один из главных праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов).