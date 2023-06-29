Сальдо заявил, что ВСУ не создавали плацдармов в районе Антоновского моста

По словам врио губернатора Херсонской области, ситуация на левобережье находится под контролем сил РФ

ГЕНИЧЕСК, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не создавали плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом в четверг заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Украинские СМИ ранее сообщили о высадке ВСУ на левобережье Херсонской области. Утверждалось, что закреплялись украинские группы при помощи трех танков, однако подтвердить их наличие эти издания не смогли.

"Никаких плацдармов противник там (в районе Антоновского моста - прим. ТАСС) не создал и никакого наступательного потенциала у него нет", - написал Сальдо.

Российские силы за последние двое суток потопили шесть лодок ВСУ. "За последние двое суток артиллеристы группировки войск "Днепр" потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор [Антоновского] моста на левом берегу. Минувшей ночью уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег", - отметил Сальдо.

По словам врио губернатора, ситуация на левом берегу Днепра остается под контролем российских сил.

В понедельник Сальдо информировал, что сообщения о том, что украинские войска якобы смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, являются ложью и дезинформацией. По его словам, небольшие группы украинских войск действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под Антоновским мостом. Российские военные огнем пресекают попытки ВСУ организовать снабжение укрывшихся на острове под Антоновским мостом.