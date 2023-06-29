Су-шерпа РФ: БРИКС нужно согласовать критерии расширения перед рассмотрением кандидатуры

По словам Павла Князева, есть порядка 20 заявок или более на вступление в БРИКС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) необходимо завершить согласование критерий по расширению организации, прежде чем рассматривать конкретные кандидатуры. Об этом заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай" на тему "БРИКС и политэкономия нового мирового порядка".

"Готовность и интерес сотрудничать с БРИКС наглядно проявляется в том интересе, который вызвала инициатива рассмотреть возможность расширения альянса, расширения объединения. Сейчас эта работа внутри БРИКС продолжается, механизм шерп получил поручение лидеров на последнем саммите разработать модальности процесса расширения. Наверное, упреждая возможные вопросы, скажу, что имеется понимание, что прежде должны быть разработаны модальности процесса расширения, включая критерии к возможным кандидатам, руководящие принципы, собственно, процедуры, а после этого будет пятерка приступать к рассмотрению на индивидуальной основе, естественно, все в пятерке делается на основе консенсуса, возможности конкретных кандидатур", - сказал он.

Князев указал на то, что на данный момент есть порядка 20 заявок или более на вступление в БРИКС. "Уверен, что тема расширения будет тоже в центре внимания лидеров пяти стран на предстоящем саммите", - добавил он.

Су-шерпа РФ также обратил внимание на то, что тенденция по дедолларизации взаимных расчетов и все большем использовании национальных валют в торговле между членами БРИКС и азиатскими странами укрепляется. "Тема дедолларизации, возможности создания независимых расчетных платежных механизмов, инструментов как для обслуживания торговли между странами БРИКС, так и, может быть, с другими странами, будет одной из важных тем повестки дня предстоящего саммита", - заключил дипломат.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья на брифинге для прессы сообщал, что в самое ближайшее время президент ЮАР Сирил Рамапоса завершит консультации с лидерами стран - членов БРИКС по деталям проведения саммита.