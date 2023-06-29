Лавров сообщил о заинтересованности России в расширении международно-правовых связей

По словам главы МИД РФ, обеспечение верховенства права в международных отношениях - в числе безусловных приоритетов Концепции внешней политики страны, утвержденной Владимиром Путиным в конце марта

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия, несмотря на деструктивную линию Запада, заинтересована в расширении международно-правового сотрудничества в различных форматах. Об этом говорится в распространенном в четверг приветственном слове министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам 66-го ежегодного собрания Российской ассоциации международного права.

"Несмотря на деструктивную линию западного меньшинства, Россия заинтересована в расширении международно-правового сотрудничества в различных форматах. Отмечу наши инициативы по разработке Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности и Всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Продолжаем способствовать упрочению правовых начал таких многосторонних объединений, как ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил, что участникам мероприятия предстоит продолжить обсуждение перспектив развития международного права в современных геополитических условиях. "Актуальность темы трудно переоценить. Обеспечение верховенства права в международных отношениях - в числе безусловных приоритетов Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом Владимиром Владимировичем Путиным в конце марта этого года", - добавил он.

Глава МИД России подчеркнул, что обозначенные в этом стратегическом документе подходы к развитию межгосударственного сотрудничества на общепризнанной международно-правовой основе созвучны видению стран Глобального Юга и Востока. "Нас объединяет неприятие западоцентричного "порядка, основанного на правилах", которым пытаются подменить международное право, включая принципы Устава ООН", - отметил он.