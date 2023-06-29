Воронежский губернатор подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября

ТАСС, 29 июня. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев сдал документы в избирком, необходимые для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня сдал документы в избирательную комиссию региона: на выдвижение кандидатом на выборы губернатора Воронежской области", - написал он.

Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября, в Воронежской области в связи с предстоящим окончанием полномочий губернатора Гусева пройдут выборы главы региона.

В конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия".