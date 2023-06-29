Картаполов: Пригожину сказали о прекращении участия в СВО после отказа подписать контракт

За несколько дней до попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в Минобороны РФ заявили о том, что "все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт" с министерством, отметил председатель комитета Госдумы по обороне

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны РФ, после чего его уведомили о прекращении участия этой структуры в СВО. Об этом журналистам в четверг сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он напомнил, что за несколько дней до попытки мятежа в Минобороны заявили о том, что "все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт" с министерством. "И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина", - отметил депутат.

По его словам, "тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участия в специальной военной операции". "То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства", - уточнил Картаполов.

По словам Картаполова, тогда Пригожину "было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участия в специальной военной операции". "То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства", - уточнил Картаполов. Он также подчеркнул, что для "господина Пригожина это основное, если не главное".

"Сложилось следующее: первое - это деньги, второе - глупые и непомерные амбиции, а третье - это возбужденное состояние. Вкупе все это вылилось в попытку государственной измены и в обман своих боевых товарищей", - отметил Картаполов, говоря о причинах попытки мятежа.

10 июня в Минобороны России сообщили, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документ предусматривает, что до 1 июля добровольческие отряды должны подписать контракты с министерством обороны. Это придаст им необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации обеспечения и выполнения ими задач.