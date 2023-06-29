Ростовский губернатор сообщил, что в минувшие выходные был на связи с Путиным и Минобороны

Василий Голубев также подчеркнул, что не знает ни одного ростовского чиновника, который бы покинул город

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе событий минувших выходных, когда в городе находилась группа "Вагнер", находился на связи с президентом страны и руководством Минобороны.

Об этом он сообщил журналистам.

"Я доложил президенту, что службы жизнеобеспечения работают, в порядке, мы на месте, президент пожелал хорошей работы", - рассказал Голубев.

Он рассказал, что в тот момент ситуация была весьма сложная. При этом Голубев рассказал, что не знает ни одного ростовского чиновника, который бы покинул город.

Голубев также сообщил, что повреждены строительная техника и транспорт, которые выставлялись на пути движения колонн мятежников. "Так что мы потеряли определение количество техники, которое или восстанавливать нужно, или невозможно восстановить", - подчеркнул губернатор.

На вопрос о том, восстановили ли дороги Голубев сообщил: "Нормально, все в порядке".