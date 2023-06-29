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Путин поблагодарил за поддержку, которую граждане выразили в связи с событиями 24 июня

Президент России выступил на открытии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за поддержку, которую граждане выразили в связи с событиями 24 июня.

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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, открывая форум АСИ "Сильные идеи для нового времени", на котором присутствует глава государства, сказала: "Мы все вместе с вами, вся страна переживала 24 июня, и хочу сказать, что мы все с вами, мы все вас поддерживаем". Зал, услышав ее слова, встал и аплодисментами выразил президент свою поддержку.

"Дорогие друзья, добрый день. Спасибо", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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