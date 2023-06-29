Фонд поддержки соотечественников в ответ на шаги Евросоюза активизирует деятельность в ЕС

В фонде заявили, что введение санкций ЕС против организации лишь подтвердило, что массовые нарушения прав человека - это уже государственная политика большинства стран Евросоюза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, соучредителями которого являются МИД РФ и Россотрудничество, ответит на недружественные действия Евросоюза дальнейшей активизацией своей деятельности на пространстве ЕС. Об этом заявили ТАСС в фонде.

Там отметили, что Европейский союз продолжает попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры, и напомнили, что страны ЕС 23 июня приняли 11-й антироссийский санкционный пакет в отношении более 100 юридических и физических лиц РФ, в числе которых оказался и фонд.

"Нашим ответом, несомненно, будет дальнейшая активизация деятельности фонда на еэсовском пространстве. К этому нас обязывают, прежде всего, задачи, поставленные обновленной Конституцией России и концепцией ее внешней политики, в которых защита прав и интересов российских соотечественников отнесена к государственным приоритетам", - подчеркнули в организации.

В фонде также указали, что в этих целях считают необходимым скорректировать методы и средства работы в государствах ЕС, добиться повышения ее результативности. "При этом рассчитываем и на рекомендации наших зарубежных партнеров, в том числе из еэсовских стран. Убеждены, что на предпринятые попытки ограничения взаимодействия фонда и русского зарубежья необходимо столь же серьезно отреагировать, причем не только словесно", - добавили там.

"Правители таких стран должны помнить, что в России проживают их диаспоры, не все члены которых настроены пророссийски, и которые подпитываются идейно и, зачастую, материально из своих столиц. В этой связи полагаем, что, исходя из принципа взаимности, следует более внимательно присмотреться и к их деятельности в нашей стране", - добавили в фонде.

Политика ЕС

В фонде подчеркнули, что введение санкций ЕС против организации лишь подтвердило, что массовые нарушения прав человека - это уже государственная политика большинства стран Евросоюза. "Понятно и раздражение властей недружественных нам государств, прежде всего прибалтийских, деятельностью Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, которая осуществляется на абсолютно легальных основаниях и полностью корреспондируется с международным правом и внутренним законодательством стран проживания наших соотечественников", - добавили в фонде.

В организации также не исключили, что попытки коллективного Запада "оторвать российских соотечественников от их исторической родины, максимально затруднить общение с ней, чтобы ослабить потенциал нашей страны, будут продолжены".

О фонде

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, - некоммерческая организация, созданная указом президента России и приступившая к работе с 1 января 2012 года. Учредителями фонда являются МИД РФ и Федеральное агентство Россотрудничество.