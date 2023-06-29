Дума приняла постановление о продлении весенней сессии до 6 августа

Затем парламентарии уйдут в ежегодный отпуск

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление об изменении распорядка работы депутатов в весеннюю сессию и продлении сессии на неделю.

Документ был внесен на рассмотрение депутатов комиссией палаты по регламенту во вторник. Согласно распорядку работы депутатов, установленному ранее, весенняя сессия Госдумы должна была завершиться 30 июля, причем последняя неделя (с 24 по 30 июля) должна была быть пленарной.

Принятое постановление продлевает весеннюю сессию до 6 августа. При этом с 31 июля по 6 августа депутаты будут работать с избирателями в регионах. Затем парламентарии уйдут в ежегодный отпуск.