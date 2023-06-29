Путин заявил, что Россия спокойно и ритмично преодолеет все трудности

Президент выразил в этом уверенность

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" выразил уверенность, что страна спокойно преодолеет все возникающие на ее пути проблемы.

"Сердце радуется, что у нас много людей в стране, как сейчас принято говорить, креативных, думающих, которые находятся в поиске решения проблем, перед которыми стоит страна. Делают это инициативно, с таким необычным подходом, с таким, в хорошем смысле этого слова, задором, с умом, что называется", - заявил Путин, подводя итоги форума.

"Возникает чувство уверенности в том, что у нас, какие бы сложности не возникали, мы все их спокойно, ритмично преодолеем", - отметил президент.