29 июня, 13:17,
обновлено 29 июня, 13:51
Форум "Сильные идеи для нового времени"

Путин заявил, что Россия спокойно и ритмично преодолеет все трудности

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент выразил в этом уверенность

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" выразил уверенность, что страна спокойно преодолеет все возникающие на ее пути проблемы.

"Сердце радуется, что у нас много людей в стране, как сейчас принято говорить, креативных, думающих, которые находятся в поиске решения проблем, перед которыми стоит страна. Делают это инициативно, с таким необычным подходом, с таким, в хорошем смысле этого слова, задором, с умом, что называется", - заявил Путин, подводя итоги форума.

"Возникает чувство уверенности в том, что у нас, какие бы сложности не возникали, мы все их спокойно, ритмично преодолеем", - отметил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФорум "Сильные идеи для нового времени"
© Информационное агентство ТАСС
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