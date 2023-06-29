Депутат Хубезов подал документы в военкомат для отправки в зону СВО

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что Хубезов отправляется в зоне проведения спецоперации уже в третий раз и будет там работать в полевых госпиталях

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") подал документы в военкомат Кунцевского района Москвы для отправки в зону спецоперации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба единороссов.

Хубезов на заседании генсовета партии "Единая Россия" в конце мая попросил освободить его от должности председателя думского комитета по здравоохранению в связи с возвращением в зону СВО. После этого Госдума приняла постановление об освобождении Хубезова от должности председателя комитета и избрании на эту должность Бадмы Башанкаева.

"Хубезов подал документы в военный комиссариат Кунцевского района Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале отметил, что Хубезов отправляется в зону СВО уже в третий раз и будет там работать в полевых госпиталях. "Дима [Хубезов] одним из первых поехал на Донбасс с отрядами волонтеров-медиков, когда "Единая Россия" разворачивала гуманитарную миссию в освобожденных на тот момент территориях, потом пошел служить. Каждый раз, когда возвращался в Москву, мыслями и душой он оставался на Донбассе", - написал секретарь генсовета.

Турчак также отметил, что на днях Хубезову в Кремле вручили Орден Мужества. "Заслуженная награда, но уходил он тогда и уходит сейчас не за медалями. Сегодня его знания и опыт нужнее и важнее на фронте", - подчеркнул Турчак.