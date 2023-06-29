Лавров заявил о заинтересованности России в содействии нормализации ситуации в Судане

Глава МИД РФ встретился с зампредседателя Суверенного совета Судана Маликом Агаром

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Судане и заинтересована в содействии ее нормализации. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с заместителем председателя Суверенного совета Судана Маликом Агаром.

"Россия с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки. Через наше посольство, остающееся в Хартуме, поддерживаем контакты со всеми заинтересованными сторонам. Сегодня для нас имеет особое значение послушать ваши оценки ситуации", - сказал Лавров.

Российский министр назвал приезд Агара в Москву "весьма своевременным". "Будем признательны за рекомендации того, как Россия и другие члены международного сообщества могли бы способствовать преодолению кризиса. Воспользуемся этой возможностью, чтобы провести обзор нашего двустороннего сотрудничества и наметить пути его дальнейшего развития. Также обменяемся мнениями по ситуации в некоторых соседних с вами странах", - добавил глава дипведомства.