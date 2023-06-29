Посол РФ заявил, что в Швейцарии заметно усилились проявления русофобии

По словам Сергея Гармонина, в адрес посольства и сотрудников российских учреждений поступают угрозы

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Проявления русофобии в Швейцарии в последнее время заметно усилились, в адрес посольства и сотрудников российских учреждений поступают угрозы. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью газете Le Temps, опубликованном в четверг. Полный текст интервью ТАСС предоставила пресс-служба посольства.

Отвечая на вопрос о проявлениях русофобии, Гармонин сказал: "К сожалению, подобные проявления в Швейцарии были, а в последнее время заметно усилились". "По-прежнему поступают угрозы в адрес посольства и сотрудников российских учреждений", - отметил он, обратив внимание также на случаи вандализма - неоднократное осквернение мемориала в Андерматте в честь участников суворовского похода, русского православного храма в Женеве. "В прошлом году были отменены выступления российских артистов и коллективов с мировым именем, в том числе гастроли Мариинского оркестра под управлением В. А. Гергиева и пианиста-виртуоза Д. Л. Мацуева", - напомнил посол.

"Отмечались и преследования организаций наших соотечественников, - продолжил Гармонин. - В сентябре 2022 года министерство образования кантона Базель-городской отозвало у ассоциации "Русский Базель" разрешение на преподавание на русском языке в рамках программы HSK со ссылкой на якобы проводимую учителями ее школы "военную пропаганду". Соотечественники пока безуспешно оспаривают это решение в судебном порядке".

Несмотря на свой нейтральный статус, не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. В этот список включена и Швейцарская Конфедерация.